Йоханнес Бё вновь призвал Александра Логинова пообщаться с прессой

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё поддержал своего старшего брата Тарьея и призвал россиянина Александра Логинова, который ранее отбыл дисквалификацию за допинг, к разговору с прессой.
«Мы вроде бы ведём борьбу с Логиновым, но, как говорит Тарьей, мы боремся только за чистый спорт.
Разговаривали ли мы с ним самим? Нет, приглашения мы не получали. Мы позвали его на пресс-конференцию и надеялись, что он поговорит с журналистами, чтобы все в мире смогли узнать, что он думает. И мы тоже подумаем о большем.
Но пока он молчит, у нас появляются разные домыслы. Думаем, ему и самому как-то неловко от того, что он не говорит», — приводит слова Йоханнеса Бё Dagbladet.
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