Халили рассказал, во сколько обойдётся полная экипировка биатлониста

Российский биатлонист Карим Халили ответил на вопрос, сколько стоит полная экипировка биатлониста на юношеском уровне.

«Всё зависит от региона, где занимается спортсмен. На юношеском уровне финансирование не слишком развито. Уже по своему опыту скажу, что родителям приходится покупать и лыжи, и лыжные ботинки, и лыжные палки, и приклад для оружия. Это немаленькие деньги. Если брать профессиональные лыжи, где одна пара стоит порядка 35-40 тысяч рублей, то таких пар, конечно, много не нужно будет. Но я думаю даже в 100 тысяч рублей будет тяжело уложиться, говоря про полный комплект», — рассказал Халили в видеоролике канала «Союз биатлонистов России».

Напомним, российский биатлонист Карим Халили вошёл в предварительный состав национальной команды на первый этап Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).