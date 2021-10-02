Стина Нильссон: рада, что приняла решение о переходе в биатлон

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 и двукратная чемпионка мира 2019 года по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон рассказала, почему полтора года назад перешла в биатлон.

«Меня всегда интересовал биатлон. В Пхёнчхане лыжный стадион находился рядом с биатлонным. Тогда я подумала, что в один прекрасный день попробую себя в этом виде спорта. Эта мысль просто пришла ко мне после Пхёнчхана и в следующие годы после Зеефельда. Тогда я добилась таких значимых успехов и испытала такие сильные эмоции, что не представляла себе, что что-то может их превзойти. Я хотела попробовать что-то новое, и это стало моей мотивацией.

Те, кто мало меня знают и не понимают моих мотивов, наверное, видят во мне только успешную лыжницу. Они думают, что мне не стоило уходить, потому что лыжи дают мне хорошие деньги, спонсоров и тому подобное… Но деньги никогда не были для меня стимулом. Спорт для меня – это страсть. Я хочу жить, понимая, что воплощаю свою мечту в жизнь. Долгое время этой мечтой были лыжи, но сейчас уже нет.

Я подозревала, что придётся нелегко… так и получилось. Именно поэтому я пошла на этот шаг. Я хотела по-настоящему выложиться, и мне нравится, как всё идёт. Я люблю развиваться, вставать утром и заниматься чем-то, в чём я хочу добиться успеха. Рада, что приняла решение о переходе.

Кажется, будто начинаешь всё сначала и ты абсолютный новичок. Каждый день узнаёшь что-то новое и знакомишься с новыми людьми, у которых есть чему поучиться. Меня это очень мотивирует.

Пока я чувствую, что каждый день делаю шаг вперёд, я более чем довольна собой. Может быть, сегодня один шаг, завтра – два, послезавтра – полшага. Я счастлива, пока двигаюсь вперёд», — приводит слова Нильссон пресс-служба IBU.