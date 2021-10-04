Матвей Елисеев выложил фото с «красивым и молодым» Александром Логиновым

Российский биатлонист Матвей Елисеев опубликовал в своём «инстаграме» новый пост. Он выложил фотографию с 29-летним Александром Логиновым.
«Красивый и молодой Александр Логинов, ну и я затесался рядом», — подписал совместное фото на фоне альпийских гор 28-летний Елисеев.
Матвей Елисеев — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете, чемпион Европы 2016 года в смешанной эстафете, чемпион Европы 2020 года в спринте. Александр Логинов является чемпионом мира 2020 года в спринте, серебряным и четырёхкратным бронзовым призёром чемпионатов мира, четырёхкратным чемпионом Европы, четырёхкратным чемпионом мира среди юниоров, пятикратным чемпионом Европы среди юниоров, многократным победителем и призёром этапов Кубка мира.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Матвея Елисеева.
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