Валерий Польховский: процесс подготовки сборной команды уже идёт, вмешиваться не планирую

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал, планирует ли он возобновлять тренерскую работу в предстоящем сезоне. В апреле 2021 года Польховский покинул свой пост по состоянию здоровья.
«Со здоровьем, слава богу, всё нормально. Сейчас пока занимаюсь своими делами. Процесс подготовки сборной команды уже идёт, поэтому каким-либо образом вмешиваться в него не планирую. Рассматриваю ли варианты работы в региональных командах или зарубежных сборных? Я не занимался этим вопросом, поэтому вариантов нет. После стольких лет надо всё проанализировать, а там будет видно», — приводит слова Польховского ТАСС.
В декабре 2019 года Польховский занял пост вице-президента Союза биатлонистов России по организации деятельности сборных, с августа 2020 года являлся главным тренером сборной России.
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