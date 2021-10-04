Тарьей Бё перепутал лыжника Устюгова с биатлонистом и обвинил его в употреблении допинга

Биатлонист сборной Норвегии Тарьей Бё перепутал российского лыжника Сергея Устюгова с биатлонистом Евгением Устюговым и обвинил его в мошенничестве. Данную ошибку Бё допустил в совместной с братом Йоханнесом автобиографической книге, Тарьей комментировал результаты чемпионата мира 2011 года в Ханты-Мансийске, где он завоевал 3 золота и 2 бронзы. Масс-старт стал единственной гонкой, где старший Бё не сумел войти в тройку призёров, тогда он стал четвёртым, Евгений Устюгов завоевал серебро.

Ранее Устюгова лишили золота Олимпийских игр – 2014 в Сочи (Россия) в эстафете из-за обвинений в допинге, бронза перешла к сборной Норвегии. В отношении экс-биатлониста продолжаются допинговые разбирательства.

«Возможно, я получу бронзовую медаль чемпионата мира — 2011, потому что россиянин Сергей Устюгов, взявший серебро в масс-старте, был пойман на допинге после перепроверки старых проб. Таким образом, у меня может быть шесть из шести возможных медалей с ЧМ-2011, и я внезапно могу стать первым биатлонистом, завоевавшим медали во всех гонках чемпионата. Несмотря на то что мошенник лишил меня возможности насладиться моментом, я всё равно буду гордиться этим столь же сильно», — приводит слова старшего Бё Sports.ru.