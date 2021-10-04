Эльвира Эберг: чтобы продержаться целый сезон, требуется много лет упорных тренировок

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг рассказала о значении правильного тренировочного процесса.

«Мы были удивлены тем, что хорошая форма продолжалась вплоть до Рождества. Чтобы продержаться целый сезон, требуется много лет очень упорных тренировок.

Пиковый уровень может быть хорошим, но ты выступаешь очень неровно на дистанции, когда у тебя не заложена база.

Из того, что мы увидели этим летом, шёл прогресс. Было просто здорово тренироваться, когда всё идёт хорошо.

Я стараюсь сосредоточиться на том, что мне нужно делать: выполнять достаточное количество тренировок, следовать плану, оставаться здоровой. Это то, что мне нужно в моём развитии, чтобы быть более стабильной», – приводит слова Эльвиры Эберг SVT.

Отметим, что за свою карьеру 22-летняя биатлонистка взяла два подиума Кубка мира в личных гонках, однако после этого Эберг больше не поднималась на пьедестал.