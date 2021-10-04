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Валерий Польховский высказался о конфликте между Каминским и Елисеевым

Валерий Польховский высказался о конфликте между Каминским и Елисеевым
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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказался о конфликте между старшим тренером мужской команды Юрием Каминским и Матвеем Елисеевым.

«Я располагаю только отрывками информации, что не даёт мне права сделать правильный вывод. Но я всегда был сторонником более жёсткого варианта, считаю, что тренер всегда прав. А сейчас функция тренера утратила свою значимость, в чём, возможно, отчасти виноваты и сами тренеры. Институт тренеров должен занимать более значимое место. Союзу биатлонистов России необходимо укреплять тренерский корпус, причём не только тренеров сборной команды, начинать надо с регионов.

Сейчас ситуация оставляет желать лучшего. Мы видим, что в видах спорта, где есть признание высокого уровня тренера, там есть и результат. Если тренеру доверяют, то на него должны работать, вопросы должны решать совместно с руководством федерации, а не по принципу «лебедь, рак и щука». Должен быть один лидер, и неважно, в какой ипостаси – руководитель федерации, вице-президент, главный тренер или просто тренер – все должны работать под единым началом. Тогда не будет разногласий. Тренер должен вести свою программу, а уже в конце пути надо смотреть, что мы имеем. Зачем мешать?» — цитирует Польховского ТАСС.

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