Майгуров объяснил, зачем биатлонистов сборной России разделили на две группы

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров объяснил, зачем членов национальной команды разделили на две группы для подготовки к сезону.

«Две группы так или иначе были всегда. Просто раньше одна из них позиционировалась как основная, а вторая – как молодёжь. В этом году было принято решение готовиться двумя группами. Сейчас очевидно, что оно несёт в себе множество плюсов.

Как минимум в обеих командах хороший микроклимат. В обеих есть как опытные спортсмены, так и молодёжь, которая перенимает опыт, а не просто варится в собственном соку. Да и опытных ребят это подстёгивает, когда они видят, что молодёжь соперничает с ними на равных, а в чём-то может и превосходить. Например, Денис Таштимеров вырос в одного из лучших стрелков нашей сборной, что и показал на летнем чемпионате России.

Другой положительный момент – есть две различные методики. То есть мы не складываем все яйца в одну корзину. В летний период все поработали, после этого встретились с тренерами, Юрием Каминским и Сергеем Башкировым, обсудили и пришли к общему знаменателю по поводу того, как будем начинать сезон. То же самое касается женской команды», — цитирует Майгурова пресс-служба Олимпийского комитета России.