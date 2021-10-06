Арнд Пайффер: возможно, Олимпиада в Пекине станет разочарованием для сборной Германии

Олимпийский чемпион 2018 года немецкий биатлонист Арнд Пайффер поделился ожиданиями от выступления сборной Германии на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Пайффер объявил о завершении карьеры в марте 2021 года.
«Положение у мужчин и женщин различается. Что касается женщин – у нас есть Франциска Пройс и Денизе Херрман, от которых я ожидаю максимальных результатов. С моей точки зрения, разрыв между ними и остальными девушками слишком велик. Но в эстафете команда может выиграть медали и даже быть на вершине.
В мужской команде у нас есть 5-6 человек, которые могут выступать неплохо. Например, у Бенедикта Долля хорошая скорость. Однако стрельба в последнее время у него была не на высоком уровне. Здесь трудно прогнозировать. Возможно, Олимпиада в Пекине станет разочарованием, но также может случиться и прорыв», — приводит слова Пайффера Sport1.de.
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