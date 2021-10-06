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Тарьей Бё — об ОИ-2022: в равных условиях Норвегия может приспособиться лучше других стран

Тарьей Бё — об ОИ-2022: в равных условиях Норвегия может приспособиться лучше других стран
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Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежец Тарьей Бё высказался по поводу недостаточной осведомлённости профилем трассы, на которой пройдут Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). Биатлонисты не смогли их протестировать в предолимпийском сезоне из-за пандемии коронавируса.

«Всё, что мы знаем – это видео с трассы. Также у нас есть профиль с GPS. Нам не хватает некоторой информации, но справедливость в том, что условия одинаковы для всех. А когда они одинаковы для всех, думаю, что Норвегия может приспособиться лучше других стран. Мы пытаемся использовать это как преимущество, и я считаю, что наши смазчики решат любую проблему лучше всех в ситуации, когда никто не может начать готовиться за год», — приводит слова старшего Бё TV2.

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