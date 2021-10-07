Сливко: нравится отношение Шашилова к тренировкам, с его методикой я стану сильнее

Биатлонистка Виктория Сливко рассказала о тренировках в группе тренера женской сборной России Михаила Шашилова.

«Это тренер, который не первый год работает. Он воспитал немало известных спортсменов. Я ему верю, доверяю. Для меня он – авторитет. Знаю, что с его методикой подготовки я стану сильнее. Во главу угла он ставит дисциплину. Считаю, что тренер должен быть жёстким, спрашивать со спортсменов за проделанную работу. И сами биатлонисты обязаны себе отдавать отчёт, что они не в каком-то кружке по интересам занимаются, а входят в команду, которая выступает за страну. Мне нравится отношение Шашилова к тренировкам, к биатлонистам. Поэтому в предстоящий сезон я смотрю с оптимизмом», — приводит слова Сливко «Тюменская арена».