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Международный союз биатлонистов признал российскую вакцину «Спутник V»

Международный союз биатлонистов признал российскую вакцину «Спутник V»
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Международный союз биатлонистов (IBU) признал российскую вакцину от коронавируса под названием «Спутник V». Это означает, что привитые ею спортсмены, тренеры и другие представители команд во время соревнований будут избавлены от необходимости сдавать тесты на наличие в организме коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«Полностью вакцинированные лица освобождены IBU от любых обязательств по тестированию. Это не распространяется на национальные правила, поэтому по вопросу принятия вакцин могут возникнуть различия. IBU проинформирует команды о правилах проезда/въезда ближе к началу соревнований, в отношении которых применяются национальные правила», — сообщил источник.

IBU также признал Biontec/Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Covishield, Sinovac и другие вакцины, официально одобренные в странах, которые представляют биатлонисты.

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