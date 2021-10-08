Тренер сборной России по биатлону ответил, почему россияне не обыгрывают весь мир

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров ответил на вопрос, почему у российских биатлонистов не получается обыгрывать весь мир, несмотря на усердные тренировки.

«Даже Рикко Гросс, когда работал в мужской сборной России, отмечал, что русские спортсмены должны обыгрывать весь мир по тому, как самозабвенно они тренируются. Почему не получается обыгрывать? Думаю, что не хватает какого-то внутреннего настроя. Психологического комфорта, если хотите. Чтобы ребята могли стопроцентно концентрироваться на выступлениях и показывать тот максимум, к которому они реально готовы», — приводит слова Башкирова «RT на русском».

Напомним, сезон-2021/2022 Кубка мира по биатлону стартует в Эстерсунде (Швеция) в конце ноября.