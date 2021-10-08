Тренер сборной России объяснил, почему норвежские биатлонисты бегут быстрее россиян

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров рассказал, почему, по его мнению, представители сборной Норвегии бегут быстрее россиян.

«Подобные проблемы ведь не решаются за один год. И за два не решаются. Возрастным спортсменам вообще в этом отношении сложнее. Иногда появляются очень быстрые от природы спортсмены, каким в своё время был Максим Чудов, сейчас — Даниил Серохвостов, но так быстро, как те же норвежцы, мы пока не бежим.

Не буду произносить избитую фразу о том, что Норвегия — лыжная страна, но то, что основная часть профессиональной методической литературы идёт из Норвегии и Швеции, говорит само за себя. Мы явно не в авангарде в этом вопросе.

Те же норвежцы, прежде чем разработать собственную систему подготовки, изучили многие вещи, которые практиковались у нас. Например, многие из упражнений, которые мы сейчас начинаем использовать в сборной команде для стабилизации мышц кора и координации, в Норвегии используют уже много лет, начиная с детского возраста», — приводит слова Башкирова «RT на русском».