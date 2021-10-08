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Тренер сборной России объяснил, почему норвежские биатлонисты бегут быстрее россиян

Тренер сборной России объяснил, почему норвежские биатлонисты бегут быстрее россиян
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Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров рассказал, почему, по его мнению, представители сборной Норвегии бегут быстрее россиян.

«Подобные проблемы ведь не решаются за один год. И за два не решаются. Возрастным спортсменам вообще в этом отношении сложнее. Иногда появляются очень быстрые от природы спортсмены, каким в своё время был Максим Чудов, сейчас — Даниил Серохвостов, но так быстро, как те же норвежцы, мы пока не бежим.

Не буду произносить избитую фразу о том, что Норвегия — лыжная страна, но то, что основная часть профессиональной методической литературы идёт из Норвегии и Швеции, говорит само за себя. Мы явно не в авангарде в этом вопросе.

Те же норвежцы, прежде чем разработать собственную систему подготовки, изучили многие вещи, которые практиковались у нас. Например, многие из упражнений, которые мы сейчас начинаем использовать в сборной команде для стабилизации мышц кора и координации, в Норвегии используют уже много лет, начиная с детского возраста», — приводит слова Башкирова «RT на русском».

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