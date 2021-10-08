Хованцев: сборная России по биатлону превращается в закрытый клуб. Тренеры недовольны

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил критерии отбора спортсменов на международные соревнования. В сезоне-2021/2022 на первые четыре этапа Кубка мира на основе контрольных стартов будут отобраны только два биатлониста — по одному в мужскую и в женскую команды, остальные десять — тренерским решением и на основе результатов прошлого сезона.

«В основе должен лежать спортивный принцип. Да, на первые этапы Кубка мира без отбора можно везти спортсменов, если в предыдущем сезоне они показали хорошие результаты — медалистов и тех, кто попал в топ-25. Но отдавать определение почти всего состава на откуп одному тренеру неправильно, не должно быть такого, чтобы отбирался только один спортсмен, иначе сборная команда становится закрытым клубом.

Команда должна формироваться по спортивному принципу. Бить регионам по рукам не надо, у них должна быть мотивация работать. Многие тренеры, с которыми я общался, сейчас высказывают своё недовольство», — цитирует Хованцева ТАСС.