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«Сбылась маленькая мечта». Тириль Экхофф снялась для обложки глянцевого журнала

«Сбылась маленькая мечта». Тириль Экхофф снялась для обложки глянцевого журнала
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Норвежская биатлонистка, десятикратная чемпионка мира Тириль Экхофф попала на обложку глянцевого норвежского журнала KK.

Публикация доступна в «инстаграме» Тириль Экхофф.

«Сбылась маленькая мечта, когда меня попросили быть на обложке журнала KK (у всех нас разные мечты). В 2015-м я начала вязать и мечтала поделиться схемой в KK. Наконец я просто хочу сказать, что удивительно, чего могут добиться хороший фотограф и хороший стилист (просто посмотрите фотографию «до»). Задумайтесь об этом, когда листаете «Инстаграм», — написала Экхофф в своём «инстаграме».

На снимки Тириль одобрительными эмодзи отреагировали норвежские спортсмены – лыжница Терезе Йохауг, сноубордистка Силье Норендаль и биатлонист Ветле Шоста Кристиансен.

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