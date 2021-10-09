Экс-лыжница Стина Нильссон получила растяжение паха на тренировке сборной Швеции

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, а ныне биатлонистка Стина Нильссон получила растяжение в паху на сборе шведской команды в Соллефтео. В связи с этим Нильссон не выступит на соревнованиях в Муре.

«Я поскользнулась на мокрой траве и растянула пах. Мы с физиотерапевтом пришли к выводу, что участие в соревнованиях в субботу – неоправданный риск для меня. Опасности нет, но я не хочу ничего усугублять перед важным сбором в Идре, не хочу входить в сезон с чем-то, что ограничивает мои возможности. Раньше я, несмотря ни на что, стояла бы на старте, но не сейчас», — приводит слова Нильссон SVT.

Напомним, в марте 2020 года 28-летняя лыжница Нильссон объявила о переходе в биатлон. На дебютном этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) шведка заняла 26-е и 22-е места в спринте и гонке преследования соответственно. Будучи лыжницей, Нильссон завоевала медаль Олимпиады-2018 в личном спринте, также она является двукратной чемпионкой мира.