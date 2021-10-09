Лариса Куклина опубликовала снимки с тренировки в заснеженном Рамзау

Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала в «Инстаграме» фотографии с тренировки на лыжах в заснеженном Рамзау (Австрия).
Публикация доступна в «инстаграме» Ларисы Куклиной.
«Австрия, Рамзау – любовь», — прокомментировала снимки Куклина.
К олимпийскому сезону-2020/2021 Куклина готовится в группе старшего тренера сборной России Михаила Шашилова. В эту группу также вошли Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Валерия Васнецова и Виктория Сливко.
На прошедшем чемпионате России – 2021 по летнему биатлону в Тюмени 30-летняя Куклина выиграла индивидуальную гонку. В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона Куклина заняла 38-е место. Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежка Тириль Экхофф.
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