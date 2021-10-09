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Дербушева рассказала о главной удаче и главном разочаровании прошлого сезона

Дербушева рассказала о главной удаче и главном разочаровании прошлого сезона
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Российская биатлонистка Тамара Дербушева (в девичестве Воронина) подвела итоги прошлого сезона.

«Прошлый сезон получился неоднозначным. Самым главным разочарованием был пасьют, на котором я не смогла закончить дистанцию, потому что меня замкнули на круг.

Главной удачей считаю получение нового опыта на Кубках мира. То, что после этого смогла пробежать и на «Ижевской винтовке». Там получилось выиграть гонку, что дало возможность продолжить выступления на Кубке IBU. Не скажу, что прошлый сезон был для меня очень положительным, но какой был, такой был», — цитирует Дербушеву официальный сайт Федерации биатлона Свердловской области.

В общем зачёте Кубка мира сезона-2020/2021 Дербушева расположилась на 75-й строчке.

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