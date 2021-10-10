Александр Тихонов начал сотрудничество с Федерацией лыжных видов спорта Турции

Пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Турции объявила о начале сотрудничества с четырёхкратным олимпийским чемпионом по биатлону Александром Тихоновым.

Тихонов посетил Эрзурум, где находится биатлонный центр «Кандилли». Турецкая сторона также заявила о намерении в будущем принять этап Кубка мира по биатлону.

«Мы приложим все усилия, чтобы вывести Турцию на видное место в биатлоне. Хотим провести этап Кубка мира в биатлонном центре в Эрзуруме. Я готов оказать любую поддержку в вопросе развития биатлона в Турции», – приводит слова Тихонова пресс-служба федерации.

Напомним, в 2007 году Тихонов был признан виновным в подготовке покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Был приговорён к трём годам тюрьмы, но затем освобождён в зале суда по амнистии, объявленной в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне. В последнем слове Тихонов не признал себя виновным. С 2002 по 2009 год Тихонов был вице-президентом IBU.