Хованцев — о конфликте Елисеева и Каминского: у Матвея всё должно быть не так, как у всех

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев высказался о конфликте между старшим тренером мужской команды Юрием Каминским и Матвеем Елисеевым.
В августе Елисеев отлучился из расположения команды для сплава по реке, что негативно сказалось на его функциональном состоянии. Каминский остался недоволен поведением Елисеева, они поссорились, и биатлонист перешёл в группу тренера Сергея Башкирова.
«У нас не было таких острых ситуаций, как с Каминским. О случившемся знаю только из интернета, прочёл, что конфликт у них произошел в автобусе. Думаю, было не совсем правильно доводить до такого при всей команде. Нужно было обсудить это лично, а не спорить в автобусе.
Когда я работал, то удавалось направлять его работу: разговаривал и с ним, и с его отцом, который является тренером. У человека такой характер, у него должно быть не так, как у всех.
При этом я понимаю, что в какой-то степени это правильно — работа должна предполагать индивидуализацию тренировочного процесса. К примеру, без определенного объёма специальной силовой работы сложно ожидать хорошего результата. Но если у спортсмена возникает перегрузка от её выполнения, её надо снижать. Бывает и наоборот, что по результатам тестов спортсмену нужно улучшать показатели, и нагрузка увеличивается», — цитирует Хованцева ТАСС.
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