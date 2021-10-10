Динара Алимбекова рассказала о планах сборной Беларуси на олимпийский сезон

Лидер женской сборной Беларуси по биатлону Динара Алимбекова рассказала о планах команды на олимпийский сезон – 2021/2022.

Ранее подопечные Олега Рыженкова отправились в австрийский Рамзау, где также находятся обе группы сборной России. Спортсменки впервые в межсезонье встанут на снег.

Алимбекова ответила, планирует ли команда возвращаться домой, в Беларусь по ходу сезона. «Нет! Планируется, что мы не будем возвращаться домой до самого конца сезона», — приводит слова Динары Sputnik.

В завершившемся сезоне-2020/2021 25-летняя Алимбекова стала победительницей этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) в спринте и серебряным призёром в гонке преследования. В общем зачёте Кубка мира она заняла седьмое место. Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф.