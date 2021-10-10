«Обязательно вернусь туда ещё». Логинов рассказал о путешествии на Камчатку

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о поездке на Камчатский полуостров, которая случилась в апреле 2021 года.



«Все, кто побывал на Камчатке, как правило, всегда хотят снова туда вернуться. Там очень красиво, интересно. К тому же мне повезло: пригласил мой спонсор Сергей Колесников, который живёт на полуострове, и вместе с ним мы много чего посмотрели.



Был ли в моём распоряжении вертолёт? Был. Мы забрались в совсем глухие места, километрах в 50 от нормальной дороги. Туда можно было добраться только на внедорожниках с огромными колёсами, что, естественно, тоже добавляло антуража. Обязательно вернусь на Камчатку ещё не раз, просто уверен в этом», — сказал он.», — цитирует Логинова «RT на русском».

Новость по теме «Человек перезагружается». Романов проведал Логинова на камчатском сборе