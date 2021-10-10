Тихонов заявил, что не будет получать денег за работу в Федерации лыжного спорта Турции

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о деталях сотрудничества с Федерацией лыжного спорта Турции, о котором стало известно сегодня, 10 октября.
«Задача — сделать биатлон в Турции, добиться того же, чего я добивался в российском биатлоне как спортсмен и президент. Реально ли это? У меня по жизни всё реально.
Работать буду на общественных началах, я самодостаточный человек и еду не зарабатывать, а делать дело», — цитирует Тихонова ТАСС.
Напомним, в 2007 году Тихонов был признан виновным в подготовке покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Был приговорён к трём годам тюрьмы, но затем освобождён в зале суда по амнистии, объявленной в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне. В последнем слове Тихонов не признал себя виновным. С 2002 по 2009 год Тихонов был вице-президентом IBU.
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