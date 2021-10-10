Александр Логинов назвал самую тяжёлую гонку в карьере

Российский биатлонист Александр Логинов вспомнил самую непростую гонку в профессиональной карьере.
«Помню, бежали в Анси, где перед масс-стартом выпал очень медленный снег. Подходящей структуры на тёплую погоду у меня не оказалось. И уже после первого километра передо мной были восемь или девять человек, которые продолжали отрываться. При этом сзади — никого. В итоге только на первом круге разрыв между первым и последним участником составлял больше минуты «ногами».
Сам я пришёл на первый рубеж, проигрывая 24 секунды, притом что физически чувствовал себя отлично. В масс-старте на моей памяти такое вообще впервые было. Понятно, что мысли были только о том, чтобы стрелять на ноль, иначе вообще никаких шансов. Технику тоже пришлось перестраивать прямо по ходу гонки, чтобы хоть как-то сил на финиш хватило», — цитирует Логинова «RT на русском».
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