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«Девушка не хотела «умирать на стройке». Тренер о переходе российской биатлонистки в Литву

«Девушка не хотела «умирать на стройке». Тренер о переходе российской биатлонистки в Литву
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Александр Косорыгин, бывший тренер российской биатлонистки Лидии Жураускайте, прокомментировал решение спортсменки перейти в сборную Литвы. Лидия представляла Мурманскую область.

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«Мурманские спортсмены вообще очень часто меняют судьбу, переезжая в другие регионы или в страны ближнего зарубежья. Чтобы готовиться, нужны деньги, а в Мурманске их на всех не хватает. Например, непрерывная реконструкция «Долины Уюта» (главный спортивный комплекс Мурманской области. — Прим. «Чемпионата») длится уже 15 лет и всё ещё не закончилась. Бедная девушка «выросла на стройке» и не захотела на ней же и «умирать».

Следует сказать, что Лидия принимала решение самостоятельно. Биатлон не массовый вид спорта, здесь все так или иначе друг друга знают, переговоры и размышления с обеих сторон продолжались больше года», — приводит слова специалиста ТАСС.

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Источник: ТАСС

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