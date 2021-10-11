«Девушка не хотела «умирать на стройке». Тренер о переходе российской биатлонистки в Литву

Александр Косорыгин, бывший тренер российской биатлонистки Лидии Жураускайте, прокомментировал решение спортсменки перейти в сборную Литвы. Лидия представляла Мурманскую область.

Новость по теме Российская биатлонистка решила перейти в сборную Литвы, чтобы попасть на Олимпиаду-2026

«Мурманские спортсмены вообще очень часто меняют судьбу, переезжая в другие регионы или в страны ближнего зарубежья. Чтобы готовиться, нужны деньги, а в Мурманске их на всех не хватает. Например, непрерывная реконструкция «Долины Уюта» (главный спортивный комплекс Мурманской области. — Прим. «Чемпионата») длится уже 15 лет и всё ещё не закончилась. Бедная девушка «выросла на стройке» и не захотела на ней же и «умирать».

Следует сказать, что Лидия принимала решение самостоятельно. Биатлон не массовый вид спорта, здесь все так или иначе друг друга знают, переговоры и размышления с обеих сторон продолжались больше года», — приводит слова специалиста ТАСС.