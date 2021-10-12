Антон Шипулин объяснил, зачем спортсмены идут в Госдуму

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин объяснил, зачем спортсмены идут работать в Госдуму. Ранее Шипулин победил на выборах в одномандатном округе в Свердловской области и вошёл в состав Комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

«Начинаю работу в Госдуме VIII созыва. Впереди 5 лет напряжённой, интересной, ответственной и важной работы. В этом созыве у меня новая должность — меня назначили заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту. Эта та сфера деятельности, где я, что называется, как рыба в воде. И, пожалуй, это назначение — ответ на бесконечные вопросы «А зачем в Госдуме спортсмены?» А затем, чтобы вопросами физкультуры и спорта занимались те, кто в этом по-настоящему разбирается, кому эта тема близка, интересна и понятна. Спасибо большое коллегам из партии и фракции «Единая Россия» за оказанное доверие — буду выкладываться по полной, постараюсь не подвести!» — написал Шипулин в своём «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Антона Шипулина.

34-летний Шипулин — чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира, обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов в сезоне—2014/2015. Шипулин завершил спортивную карьеру в декабре 2018 года, а с сентября 2019 года Антон является депутатом Госдумы РФ.