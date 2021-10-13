Доротея Вирер ответила на вопрос о завершении карьеры

31-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер, завершившая сезон-2020/2021 на пятой строчке общего зачёта Кубка мира, ответила, завершит ли карьеру после Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай).

«По сравнению с другими спортсменками не считаю, что смогу продолжать выступления после беременности. Я пока не думаю, будет ли это мой последний сезон или нет. Хочу думать только о биатлоне. В марте 2022 года я всё осмыслю, поговорю с тренерами и мужем, тогда всё и решим», — приводит слова Вирер сайт «Матч ТВ».

Вирер — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в смешанной эстафете, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019 и 2019/2020, малого Кубка мира в сезонах-2015/2016 и 2020/2021 в зачёте индивидуальных гонок, малого Кубка мира сезона-2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира сезона-2019/2020 в зачёте масс-стартов.