Анфиса Резцова: непонятно, как набирают биатлонистов в сборную России

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова призналась, что не понимает, на основании каких критериев осуществляется отбор биатлонистов в сборную России. Её дочь Кристина Резцова, которая в феврале 2021 года стала мамой, в настоящее время тренируется самостоятельно.
«Кристина ещё кормит ребёнка. Она уже и в прошлом сезоне тренировалась, с маленьким ребёнком и с мужем ездили отдельно. В летний период всё практически выиграла: завоевала два серебра. Но пока она как-то сама по себе хочет готовиться.
Есть ли в сборной России основной состав? Непонятно, кто, как, по каким метрикам их отбирают… Поэтому Кристина и считает, что у неё самой лучше получается тренироваться, без напряги», — приводит слова Резцовой «Комсомольская правда».
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