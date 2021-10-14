Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Анфиса Резцова: непонятно, как набирают биатлонистов в сборную России

Анфиса Резцова: непонятно, как набирают биатлонистов в сборную России
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова призналась, что не понимает, на основании каких критериев осуществляется отбор биатлонистов в сборную России. Её дочь Кристина Резцова, которая в феврале 2021 года стала мамой, в настоящее время тренируется самостоятельно.

«Кристина ещё кормит ребёнка. Она уже и в прошлом сезоне тренировалась, с маленьким ребёнком и с мужем ездили отдельно. В летний период всё практически выиграла: завоевала два серебра. Но пока она как-то сама по себе хочет готовиться.

Есть ли в сборной России основной состав? Непонятно, кто, как, по каким метрикам их отбирают… Поэтому Кристина и считает, что у неё самой лучше получается тренироваться, без напряги», — приводит слова Резцовой «Комсомольская правда».

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021