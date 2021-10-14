В сборной России отреагировали на возможную причастность биатлонистки к убийству

Старший тренер сборной Владимир Матвеев рассказал, что в сборной России по ачери-биатлону (вместо винтовки используется лук) шокированы новостью о возможной причастности трехкратной чемпионки России Марии Корнеевой к убийству подростка в Рязанской области.
По информации СМИ, спортсменка причастна к насильственной смерти пасынка своего сожителя. Над подростком были совершены действия обрядово-культового характера, что привело к его гибели.
«Я и все, кто знал Марию, в шоке и отказываемся верить в то, что такое могло произойти. Для нас это действительно шок, потому что я никогда бы не сказал, что Мария обладает какой-либо жестокостью, мы её знаем с другой стороны. Сложно сказать, что в голове у человека, мне не известно, как она вела себя в быту, про её личную жизнь.
Спортсменкой она была хорошей. Была в сборной, но в последнее время стало заметно, что у неё появились другие интересы. Но это и понятно — она уже достаточно взрослая девушка. В юношеском возрасте у неё все мысли были о соревнованиях, с появлением семьи стало видно, что приоритеты поменялись. В последнее время она иногда попадала в призы, но в сборной всё же хочется видеть людей, которые горят желанием соревноваться», — приводит слова Матвеева ТАСС.
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