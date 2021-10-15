«Одни из лучших дней». Александр Логинов показал яркое фото со сбора в Рамзау

Чемпион мира 2020 года в спринте, российский биатлонист Александр Логинов опубликовал свежее фото на своей странице в «Инстаграме». На снимке можно посмотреть, как Логинов тренировался на сборе в Рамзау (Австрия).

«Одни из лучших дней. Спасибо, Рамзау!» — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Логинова.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Пусть весь сезон будет такое настроение! Новых больших побед!»

«Какая красота! Александр, удачи вам! Будем болеть за вас!»

«Давай без нервов, забей на всё. Тебя боятся, поэтому вперёд. А мы поддержим».

«Саша, удачи в новом сезоне. Берегите себя, пусть все травмы и неприятности обходят вас стороной! Лёгких, быстрых ног и меткого глаза. Да пребудут победы! Любим!»

Сезон-2021/2022 Кубка мира по биатлону начнётся в Эстерсунде (Швеция) в конце ноября.