«Одни из лучших дней». Александр Логинов показал яркое фото со сбора в Рамзау

Чемпион мира 2020 года в спринте, российский биатлонист Александр Логинов опубликовал свежее фото на своей странице в «Инстаграме». На снимке можно посмотреть, как Логинов тренировался на сборе в Рамзау (Австрия).
«Одни из лучших дней. Спасибо, Рамзау!» — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Логинова.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Пусть весь сезон будет такое настроение! Новых больших побед!»
«Какая красота! Александр, удачи вам! Будем болеть за вас!»
«Давай без нервов, забей на всё. Тебя боятся, поэтому вперёд. А мы поддержим».
«Саша, удачи в новом сезоне. Берегите себя, пусть все травмы и неприятности обходят вас стороной! Лёгких, быстрых ног и меткого глаза. Да пребудут победы! Любим!»
Сезон-2021/2022 Кубка мира по биатлону начнётся в Эстерсунде (Швеция) в конце ноября.
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