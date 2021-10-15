Биатлонист Иродов ответил на вопрос, готов ли участвовать в лыжных соревнованиях

Трёхкратный победитель первенства мира – 2021 среди юниоров, двукратный серебряный призёр Юношеских олимпийских игр – 2020 19-летний российский биатлонист Денис Иродов рассказал, как относится к успеху и наградам.

«Считаю, что если полноценно осознавать свой успех — ты можешь остановиться на этом. Поэтому у меня есть мотивация выходить на новый старт, забывая о полученных наградах, стараясь выигрывать новые.

Рассматриваю ли возможность принимать участие в обоих видах спорта – биатлоне и лыжных гонках? Биатлон является для меня приоритетом. Но не стоит забывать о возможности работать и соревноваться с лыжниками. Как мне кажется, это может позволить бежать немного быстрее. как и многие, я считаю, что сильный биатлонист — это сильный лыжник с хорошей стрельбой», — приводит слова Иродова пресс-служба IBU.