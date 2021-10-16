«Чувствую себя отлично». Логинов рассказал о сборах в Австрии

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о своём состоянии во время командного сбора в Рамзау (Австрия).

«Чувствую себя отлично, тем более что с Дмитрием Александровичем Шукаловичем проконтролировали всё на лактате, поэтому работал сегодня по пульсу. Особенно после вчерашней силовой тренировки вообще всё прекрасно. Тяжело ли мне? Нет (Смеётся). Максимальный пульс 159-160, вполне комфортно. Будет ещё развивающая работа, имитация – пока планировали, что будет «интервалка». Думаю, всё пройдет по плану», – сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Логинов — чемпион мира 2020 года в спринте, серебряный и четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров, заслуженный мастер спорта.