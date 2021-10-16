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Шашилов: желательно, чтобы Миронова людям больше верила

Шашилов: желательно, чтобы Миронова людям больше верила
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о подготовке к сезону-2021/2022 Светланы Мироновой, которая является его личной воспитанницей.

Миронова неудачно выступила на чемпионате мира по летнему биатлону в Чехии – не удалась стрельба, да и ход не был быстр.

«На роллерах она никогда не блистала, всё-таки это другое, а лыжу она толкает хорошо. Надеюсь, что зимой всё будет получше. Ну и конкуренция увеличивается, девушки в команде начинают её немного поддавливать. Хотя, знаете, у неё все лучшие гонки в этом летнем и прошедшем зимнем сезоне — с четырьмя рубежами. В Чехии в преследовании была шестой, например. И если она эту уверенность перенесёт в спринт, перестанет думать, что она может просто ногами всё решить, не обращая внимания на стрельбу, то всё будет хорошо. И я думаю, что она уже с возрастом к этому пониманию пришла.

Человек непростой, что уж скрывать. Но как-то общаемся. Конечно, желательно, чтобы она людям больше верила», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».

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