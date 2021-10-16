Тренер Шашилов рассказал о проблемах биатлонисток Гореевой и Васнецовой

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о результатах функционального тестирования Валерии Васнецовой и Анастасии Гореевой.



«Васнецовой перестраивают технику, весь сезон говорят, что идти нужно каким-то определённым образом, с некими корректировками движений. И на тестировании она, реализовав эти установки, сама видит, что потребление кислорода у неё оптимизировалось. Ну и, конечно, говорит, что всё поняла. Гореевой я говорил, что она дышать не умеет, что не реализует свой запас. И когда она увидела цифры на тестировании, то поняла. Одно дело, когда ты им это на тренировках долбишь, но они не видят цифр. И совсем другое — когда эти цифры подтверждают твои слова.

Как должна дышать Гореева? Очень часто люди для того, чтобы повысить или поддержать скорость на фоне усталости, идут за счёт увеличения частоты движений. Для Насти это как раз неправильно. Она должна идти мощно, тогда дыхание будет тоже ритмичное, мощное, будет снабжать мышцы кислородом и всё обеспечивать. Она это понимает, запас у неё обалденный. Направление выбрано верно. Думаю, у Насти хорошее будущее.

Технические проблемы Васнецовой? Не попадает в толчок. Начинает упираться в подъём, ещё дополнительно поднимается. Всё ей объясняешь, долбишь-долбишь, но летом-то подшипник в роллере и так катится. А лыжу нужно толкать! Но в данный момент у Леры благоприятная динамика в технике», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».