Стурла Холм Легрейд рассказал, почему завидует Йоханнесу Бё

Четырёхкратный чемпион мира, обладатель «Малого хрустального глобуса» по программам индивидуальных гонок и гонок преследования норвежец Стурла Холм Легрейд высказался о борьбе с соотечественником Йоханнесом Бё.
«На самом деле я был доволен прошлым сезоном уже после первой гонки. Я сумел выиграть ещё шесть, две из которых принесли мне золото чемпионата мира. Мне кажется, понятно, почему я был доволен, придя к финишу в последнем старте сезона. Я просто собирался повеселиться, да и уже провёл много крутых дуэлей с Йоханнесом, они меня многому научили. Поэтому то, что я не получил «Большой хрустальный глобус», не имело большого значения. У меня было много других поводов для радости.
Йоханнес может бежать быстро без видимых затрат сил. Это впечатляет. Во время длительных походов в горы мы идём спокойно, я смотрю на пульсометр, думая: «Нагрузка достаточно большая». А потом мы видим Йоханнеса, просто проносящегося мимо нас. Выглядит так, будто это ему ничего не стоит. В этом я ему завидую, хотелось бы и мне так. Если я хочу победить этого парня, мне нужно тренироваться», — приводит слова Легрейда TV2.
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