Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Стурла Холм Легрейд рассказал, почему завидует Йоханнесу Бё

Стурла Холм Легрейд рассказал, почему завидует Йоханнесу Бё
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира, обладатель «Малого хрустального глобуса» по программам индивидуальных гонок и гонок преследования норвежец Стурла Холм Легрейд высказался о борьбе с соотечественником Йоханнесом Бё.

«На самом деле я был доволен прошлым сезоном уже после первой гонки. Я сумел выиграть ещё шесть, две из которых принесли мне золото чемпионата мира. Мне кажется, понятно, почему я был доволен, придя к финишу в последнем старте сезона. Я просто собирался повеселиться, да и уже провёл много крутых дуэлей с Йоханнесом, они меня многому научили. Поэтому то, что я не получил «Большой хрустальный глобус», не имело большого значения. У меня было много других поводов для радости.

Йоханнес может бежать быстро без видимых затрат сил. Это впечатляет. Во время длительных походов в горы мы идём спокойно, я смотрю на пульсометр, думая: «Нагрузка достаточно большая». А потом мы видим Йоханнеса, просто проносящегося мимо нас. Выглядит так, будто это ему ничего не стоит. В этом я ему завидую, хотелось бы и мне так. Если я хочу победить этого парня, мне нужно тренироваться», — приводит слова Легрейда TV2.

Йоханнес Бё задрожал. Неужели юный Легрейд оставит норвежского чемпиона без Кубка мира? Йоханнес Бё задрожал. Неужели юный Легрейд оставит норвежского чемпиона без Кубка мира?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021