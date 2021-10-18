Ханна Эберг прокомментировала роман с Мартином Понсилуомой

Олимпийская чемпионка 2018 года шведка Ханна Эберг прокомментировала слова экс-бойфренда шведского биатлониста Йеспера Нелина о том, что её новые отношения пагубно отразились на атмосфере в команде. Ранее Эберг подтвердила отношения с чемпионом мира Мартином Понсилуомой, который также выступает за сборную Швеции.
«Мы с Мартином хорошо проводим время вместе, поддерживаем друг друга, потому что оба понимаем, чем именно занимается другой. В сборной всё, как всегда. У меня и с Йеспером хорошие отношения. Никаких странностей не происходит. Я не чувствую дискомфорта в команде, ведь мы все становимся профессионалами, когда выступаем за сборную», — приводит слова Эберг Aftonbladet.
Эберг несколько лет встречалась с Нелином. Понсилуома в прошлом сезоне также состоял в отношениях.
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