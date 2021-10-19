Российская биатлонистка Светлана Миронова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» снимок, на котором запечатлено изменение в её имидже.
«Кто желает шикарный блонд?» — написала Миронова на фотографии.
«Кто желает шикарный блонд?» Светлана Миронова показала изменения в имидже
Фото: https://instagram.com/svetlana__mi__?utm_medium=copy_link
В общем зачёте Кубка мира сезона – 2020/2021 Миронова заняла 19-е место (это лучший показатель среди россиянок), обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежка Тириль Экхофф. Светлана дебютировала на Кубке мира в сезоне-2016/2017 на этапе в Пхёнчхане (Южная Корея). 2 марта 2017 года в спринте она заняла 64-е место.
К олимпийскому сезону – 2021/2022 Миронова готовится в группе старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова. В эту группу также вошли Лариса Куклина, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Валерия Васнецова и Виктория Сливко.
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