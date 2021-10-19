«Промахнулся в 9 из 10 выстрелов». Мартин Понсилуома рассказал о первой гонке в жизни

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома рассказал о том, как пришёл в спорт, а также о соперничестве с лидерами норвежской и французской команды.

«Я много чем занимался: футболом, гандболом, теннисом, но к лыжам всерьез не относился где-то до 14 лет. И все же папа, сам бывший лыжник, очень рано поставил меня на лыжи. Мое первое соревнование по биатлону прошло неудачно. Я промахнулся в девяти из десяти выстрелов. А перед второй моей гонкой папа сказал, что даст мне по конфете за каждое попадание… и я попал девять раз! С тех пор я начал хорошо стрелять

Я всегда чувствовал, что могу оказаться на вершине. Раньше я никогда не показывал, на что способен. Обогнать лидеров Норвегии и Франции… О таком только мечтаешь. Всегда хочется быть первым. Они действительно сильные. Каждый раз, когда побеждаешь кого-то из них, ты по-настоящему доволен, а победить всех – это просто невероятно. Я был так счастлив!», — приводит слова Понсилуомы Международный союз биатлонистов.