«Промахнулся в 9 из 10 выстрелов». Мартин Понсилуома рассказал о первой гонке в жизни

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома рассказал о том, как пришёл в спорт, а также о соперничестве с лидерами норвежской и французской команды.
«Я много чем занимался: футболом, гандболом, теннисом, но к лыжам всерьез не относился где-то до 14 лет. И все же папа, сам бывший лыжник, очень рано поставил меня на лыжи. Мое первое соревнование по биатлону прошло неудачно. Я промахнулся в девяти из десяти выстрелов. А перед второй моей гонкой папа сказал, что даст мне по конфете за каждое попадание… и я попал девять раз! С тех пор я начал хорошо стрелять
Я всегда чувствовал, что могу оказаться на вершине. Раньше я никогда не показывал, на что способен. Обогнать лидеров Норвегии и Франции… О таком только мечтаешь. Всегда хочется быть первым. Они действительно сильные. Каждый раз, когда побеждаешь кого-то из них, ты по-настоящему доволен, а победить всех – это просто невероятно. Я был так счастлив!», — приводит слова Понсилуомы Международный союз биатлонистов.
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