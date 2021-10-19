Названа причина переноса заседания CAS по делам Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой

Глава Независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне (BIU) Грег Маккенна объяснил, почему перенесли заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой. Слушания должны были состояться 14-15 октября.
«BIU задействован в этом вопросе. Я могу подтвердить, что процесс сбора доказательств завершён. Однако у юристов, представляющих интересы спортсменов, есть вопросы по некоторым элементам доказательного дела, это и способствовало задержке. Что касается BIU, мы были и готовы к любым слушаниям», — цитирует Маккенну «Матч ТВ».
О дисквалификации биатлонистов в феврале 2020 года объявил Международный союз биатлонистов (IBU). Завершившие карьеру Слепцова и Устюгов были отстранены на два года на основании данных московской антидопинговой лаборатории. Слепцову признали виновной в употреблении запрещённого вещества остарина, а Устюгова — в применении оксандролона. Дисквалификация Устюгова грозит сборной России лишением золота в эстафете на Олимпийских играх в Сочи. Вместе с Евгением тогда бежали Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.
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