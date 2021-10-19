Главный тренер сборной Швеции сделал заявление по поводу романа Эберг и Понсилуомы

Главный тренер сборной Швеции по биатлону немец Йоханнес Лукас прокомментировал влияние романа лидера женской команды Ханны Эберг и чемпиона мира Мартина Понсилуомы на атмосферу в команде. Ранее экс-бойфренд Эберг шведский биатлонист Йеспер Нелин заявил, что её новые отношения пагубно отразились на атмосфере в сборной.

«Я считаю, что мы справились с этим хорошо и профессионально. Качество тренировочного процесса не снизилось, команда, как и обычно, тренировалась сплочённо. То, что у них происходит в частной жизни, это только их дело, я никак не хочу влиять на это как тренер. Сейчас об этом много пишут в СМИ, но, на самом деле, это произошло давно. Это неактуальная проблема, мы не придаём ей большого значения. Всё наше внимание сосредоточено на тренировках», — приводит слова Лукаса SVT.