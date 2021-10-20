Гараничев: мысли о завершении карьеры были, но жена сказала выбросить их из головы

Биатлонист сборной России Евгений Гараничев заявил, что думал о завершении профессиональной карьеры в связи с не самыми высокими спортивными результатами в последние сезоны.
«Завершение карьеры? Задавал себе этот вопрос неоднократно. Даже разговаривал с супругой на эту тему. Ей ведь приходится тяжело, когда меня нет дома: двое детей, одному шесть лет, другому четыре. Оба ходят в садик, случаются какие-то болезни, домашние проблемы.
Но жена сказала, чтобы я выбросил все эти мысли из головы. Она не собирается уговаривать меня закончить с биатлоном, потому что видит, как я этим увлечен.
Семья действительно очень сильно меня поддерживает и мотивирует. Хотя хочется побольше времени проводить с детьми, видеть, как они растут, возить их на какие-то секции. Сейчас мы с ними никуда особенно не суемся из-за коронавируса», — цитирует 33-летнего Гараничева «RT на русском».
- 20 октября 2021
-
00:22
- 19 октября 2021
-
23:34
-
19:13
-
17:55
-
16:03
-
15:56
-
13:33
-
10:49
-
10:15
-
00:45
- 18 октября 2021
-
23:40
-
22:01
-
21:20
-
16:32
-
13:59
-
00:14
- 17 октября 2021
-
16:53
-
16:37
-
10:40
- 16 октября 2021
-
23:33
-
22:34
-
09:51
-
00:09
- 15 октября 2021
-
21:17
-
21:09
-
12:57
-
00:41
- 14 октября 2021
-
21:07
-
18:09
-
16:16
-
14:48
-
12:23
-
10:39
- 13 октября 2021
-
19:28
-
12:35