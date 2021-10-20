Гараничев: мысли о завершении карьеры были, но жена сказала выбросить их из головы

Биатлонист сборной России Евгений Гараничев заявил, что думал о завершении профессиональной карьеры в связи с не самыми высокими спортивными результатами в последние сезоны.



«Завершение карьеры? Задавал себе этот вопрос неоднократно. Даже разговаривал с супругой на эту тему. Ей ведь приходится тяжело, когда меня нет дома: двое детей, одному шесть лет, другому четыре. Оба ходят в садик, случаются какие-то болезни, домашние проблемы.



Но жена сказала, чтобы я выбросил все эти мысли из головы. Она не собирается уговаривать меня закончить с биатлоном, потому что видит, как я этим увлечен.



Семья действительно очень сильно меня поддерживает и мотивирует. Хотя хочется побольше времени проводить с детьми, видеть, как они растут, возить их на какие-то секции. Сейчас мы с ними никуда особенно не суемся из-за коронавируса», — цитирует 33-летнего Гараничева «RT на русском».

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