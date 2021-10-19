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Тириль Экхофф объяснила, почему её восхищает Марит Бьорген

Тириль Экхофф объяснила, почему её восхищает Марит Бьорген
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Норвежская биатлонистка, десятикратная чемпионка мира Тириль Экхофф рассказала, планирует ли завершить карьеру, чтобы родить ребёнка. Объясняя свою позицию, Тириль восхитилась прошлым соотечественницы восьмикратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Марит Бьорген.

«Я должна начать думать о своих биологических часах, но меня раздражает, что приходится это делать. Я знаю, что родить ребёнка – это не нечто само собой разумеющееся, и это нужно брать во внимание. У меня матка в форме сердца и вдобавок двойная почечная лоханка (аномалия в развитии почки. – Прим. «Чемпионата»), что немного усложняет деторождение.

Посмотрите на Бьорген! Я думаю, что она такая girl power – в течение года совмещала материнство и карьеру! Это очень впечатляет – быть одновременно матерью и спортсменкой на пике карьеры. Но прямо сейчас я хочу полностью выкладываться в спорте. У меня нет даты окончания карьеры», — приводит слова Экхофф KK.

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