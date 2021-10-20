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Личный тренер Игоря Малиновского опроверг информацию о завершении карьеры биатлониста

Личный тренер Игоря Малиновского опроверг информацию о завершении карьеры биатлониста
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Жадгир Махамбетов, личный тренер российского биатлониста Игоря Малиновского, прокомментировал слова подопечного, которые были восприняты как объявление о завершении карьеры.

Напомним, в начале октября Малиновский на вопрос подписчиков, увидят ли они его ещё в биатлоне, ответил: «Только в небе».

«После ковида он пока не может восстановиться, пока больше ничего сказать не могу», — приводит слова Махамбетова ТАСС. При этом тренер подчеркнул, что спортсмен приостановил карьеру, а не закончил её.

24-летний Малиновский является пятикратным чемпионом мира среди юниоров. Игорь регулярно привлекался к выступлениям с основной сборной России, однако высоких результатов на Кубке мира не показывал. Его лучшим результатом на КМ стало 61-е место на этапе в Тюмени в 2018 году.

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