Личный тренер Игоря Малиновского опроверг информацию о завершении карьеры биатлониста

Жадгир Махамбетов, личный тренер российского биатлониста Игоря Малиновского, прокомментировал слова подопечного, которые были восприняты как объявление о завершении карьеры.
Напомним, в начале октября Малиновский на вопрос подписчиков, увидят ли они его ещё в биатлоне, ответил: «Только в небе».
«После ковида он пока не может восстановиться, пока больше ничего сказать не могу», — приводит слова Махамбетова ТАСС. При этом тренер подчеркнул, что спортсмен приостановил карьеру, а не закончил её.
24-летний Малиновский является пятикратным чемпионом мира среди юниоров. Игорь регулярно привлекался к выступлениям с основной сборной России, однако высоких результатов на Кубке мира не показывал. Его лучшим результатом на КМ стало 61-е место на этапе в Тюмени в 2018 году.
- 20 октября 2021
-
17:40
-
00:22
- 19 октября 2021
-
23:34
-
19:13
-
17:55
-
16:03
-
15:56
-
13:33
-
10:49
-
10:15
-
00:45
- 18 октября 2021
-
23:40
-
22:01
-
21:20
-
16:32
-
13:59
-
00:14
- 17 октября 2021
-
16:53
-
16:37
-
10:40
- 16 октября 2021
-
23:33
-
22:34
-
09:51
-
00:09
- 15 октября 2021
-
21:17
-
21:09
-
12:57
-
00:41
- 14 октября 2021
-
21:07
-
18:09
-
16:16
-
14:48
-
12:23
-
10:39
- 13 октября 2021
-
19:28