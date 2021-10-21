«Просто верхушка вранья!» Биатлонист Игорь Малиновский обвинил личного тренера

Российский биатлонист Игорь Малиновский отреагировал на слова своего личного тренера Жадгира Махамбетова. Ранее Малиновский дал понять, что завершил карьеру в биатлоне, а Махамбетов подчеркнул, что его подопечный лишь приостановил выступления, а не ушёл из спорта.
По словам спортсмена, его тренер соврал.
«Просто верхушка вранья! От личного тренера я такого не ожидал!» — написал Малиновский в «сториз» своего «инстаграма», комментируя слова тренера.
Фото: instagram.com/malinovskii__igor
24-летний Малиновский является пятикратным чемпионом мира среди юниоров. Игорь регулярно привлекался к выступлениям с основной сборной России, однако высоких результатов на Кубке мира не показывал. Его лучшим результатом на КМ стало 61-е место на этапе в Тюмени в 2018 году.
- 21 октября 2021
-
09:39
- 20 октября 2021
-
23:28
-
22:54
-
22:08
-
17:40
-
00:22
- 19 октября 2021
-
23:34
-
19:13
-
17:55
-
16:03
-
15:56
-
13:33
-
10:49
-
10:15
-
00:45
- 18 октября 2021
-
23:40
-
22:01
-
21:20
-
16:32
-
13:59
-
00:14
- 17 октября 2021
-
16:53
-
16:37
-
10:40
- 16 октября 2021
-
23:33
-
22:34
-
09:51
-
00:09
- 15 октября 2021
-
21:17
-
21:09
-
12:57
-
00:41
- 14 октября 2021
-
21:07
-
18:09
-
16:16