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«Просто верхушка вранья!» Биатлонист Игорь Малиновский обвинил личного тренера

«Просто верхушка вранья!» Биатлонист Игорь Малиновский обвинил личного тренера
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Российский биатлонист Игорь Малиновский отреагировал на слова своего личного тренера Жадгира Махамбетова. Ранее Малиновский дал понять, что завершил карьеру в биатлоне, а Махамбетов подчеркнул, что его подопечный лишь приостановил выступления, а не ушёл из спорта.

По словам спортсмена, его тренер соврал.

«Просто верхушка вранья! От личного тренера я такого не ожидал!» — написал Малиновский в «сториз» своего «инстаграма», комментируя слова тренера.

Фото: instagram.com/malinovskii__igor

24-летний Малиновский является пятикратным чемпионом мира среди юниоров. Игорь регулярно привлекался к выступлениям с основной сборной России, однако высоких результатов на Кубке мира не показывал. Его лучшим результатом на КМ стало 61-е место на этапе в Тюмени в 2018 году.

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