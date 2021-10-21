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Дмитрий Губерниев назвал биатлониста, способного стать лидером сборной России

Дмитрий Губерниев назвал биатлониста, способного стать лидером сборной России
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что Эдуард Латыпов может стать лидером сборной России по биатлону в сезоне-2021/2022.

«Мне будет очень интересно посмотреть на каждого. Рассчитываю, что Латыпов нарастит мускулы, стабилизирует стрельбу и будет на равных бороться с французами, норвежцами, шведами. Думаю, что Логинов сделал выводы из того, что было раньше, и уже спокойно готовится к сезону. Он слишком много проигрывал в прошлом году, в этом надо доказывать, тем более что он чемпион мира.

Считаю, что Латыпов может стать лидером сборной России. Жду прорыва от Халили, в прошлом сезоне он выглядел слабее своих возможностей. В любом случае медаль в эстафете на чемпионате мира есть медаль. Он уже не мальчик, но муж. По поводу Елисеева не знаю, насколько безболезненным будет его переход от одного тренера к другому, учитывая его характер», — приводит слова Губерниева «РИА Новости Спорт».

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