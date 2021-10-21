Губерниев: Шашилов серьёзно решил делать ставку в олимпийском сезоне на молодёжь. Это бред

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал намерение старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова сделать ставку на юных спортсменок в сезоне-2021/2022.
«Я знаю, что Шашилов на полном серьёзе собирался делать ставку в олимпийском сезоне на молодёжь. Это бред. При всей моей любви к молодым спортсменам вступать в такой важный сезон таким образом не слишком разумно. Накатывать Горееву и ту же Шевченко, забывая про Буртасову, Куклину, Кайшеву, безрассудно. Тем более что они далеко не ветераны. Понятно, что Казакевич может стать лидером уже в этом сезоне.
Жду, что Шашилова будет меньше лихорадить. Я к нему отношусь с колоссальным уважением, но нужно понимать, что, если тренера так уж останавливают вышестоящие руководители, это вызывает вопросы. Во второй группе у Куваева тоже есть интересные спортсменки — Гербулова, Мошкова. В целом в женской команде есть из кого выбирать. Безусловно, жду прорыва от Кристины Резцовой. Она способна отобраться на Кубок мира и поехать на Олимпиаду. Её мама права, что в Пекине она может даже за медаль побороться. Я почти уверен, что она это сделает», — цитирует Губерниева «РИА Новости Спорт».
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