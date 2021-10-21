Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Губерниев назвал условие, при котором Гараничева нужно убирать из сборной России

Губерниев назвал условие, при котором Гараничева нужно убирать из сборной России
Комментарии

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мыслями о будущем Евгения Гараничева в сборной России.

«Гараничев для меня — это абсолютная загадка. С одной стороны, в прошлом сезоне он выглядел стабильно, а с другой, я уже и забыл, когда он в последний раз куда-то поднимался. В эстафете не всегда помогал, на Кубке мира порой был неплох, но на главном старте Евгений — это всегда бомба замедленного действия.

Если он ничего не покажет в декабре, его, конечно, надо менять. Надеюсь, что он сейчас это прочитает и всколыхнётся. Скажут, что Губерниев опять гнобит Гараничева. Ну так выступать надо нормально и всё», — цитирует Губерниева «РИА Новости Спорт».

Ранее комментатор заявил, что Эдуард Латыпов может стать лидером сборной России по биатлону в сезоне-2021/2022.

Новость по теме
Губерниев: Шашилов серьёзно решил делать ставку в олимпийском сезоне на молодёжь. Это бред
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021