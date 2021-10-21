Губерниев назвал условие, при котором Гараничева нужно убирать из сборной России

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мыслями о будущем Евгения Гараничева в сборной России.
«Гараничев для меня — это абсолютная загадка. С одной стороны, в прошлом сезоне он выглядел стабильно, а с другой, я уже и забыл, когда он в последний раз куда-то поднимался. В эстафете не всегда помогал, на Кубке мира порой был неплох, но на главном старте Евгений — это всегда бомба замедленного действия.
Если он ничего не покажет в декабре, его, конечно, надо менять. Надеюсь, что он сейчас это прочитает и всколыхнётся. Скажут, что Губерниев опять гнобит Гараничева. Ну так выступать надо нормально и всё», — цитирует Губерниева «РИА Новости Спорт».
Ранее комментатор заявил, что Эдуард Латыпов может стать лидером сборной России по биатлону в сезоне-2021/2022.
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