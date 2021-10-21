Ирина Казакевич рассказала об атмосфере в группе Михаила Шашилова

Российская биатлонистка Ирина Казакевич, которая занимается в группе тренера Михаила Шашилова, рассказала об атмосфере в команде. Помимо Казакевич, под руководством Шашилова тренируются Светлана Миронова, Лариса Куклина, Анастасия Гореева, Валерия Васнецова, Виктория Сливко и Анастасия Шевченко.

«Что касается атмосферы в команде, то она спокойная, все трудятся. Цель на сезон — выступать максимально стабильно, в каждой гонке бороться за лучшие места. Настрой всегда один.

В целом подготовка прошла по плану. Естественно, ещё нужно отработать сбор на снегу и уже оценивать подготовку полностью. На сборе в Рамзау сделали всё, что было задумано: прошли два тестирования, среди которых стрелковое и тредбан, плюс проходили ремонт оружия, также успели привыкнуть к лыжам и провести несколько развивающих тренировок», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».